شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفى حظر زراعة القطن أو غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامنا مع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

وأوضحت استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أى مخالفات، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائى فى مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن فى مصر، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى زراعة كل المحاصيل الزراعية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن إلى ما يزيد عن 182 ألف فدان، بإجمالى إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الحالى، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.