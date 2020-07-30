مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلةً دولية لنقل 5620 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير اليوم الخميس شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى على مدار اليوم55 رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة وجهات دولية تشمل رحلات لأمريكا وأوربا وآسيا وإفريقيا لنقل 5620 راكبا.

تتضمن الوجهات لندن باريس فرانكفورت أثينا ميلانو روما جوانزو وغالبية العواصم العربيةوحسب مصادر بمطار القاهرة ذكرت أن بداية التشغيل فى السفر كانت رحلة رقم MS703 المتجهه إلى ميلانو وعلى على متنها 94 راكب فى حين تغادر آخر الرحلات إلى بيروت وعلى متنها67 راكب فى حين كانت أول رحلات الوصول للناقل الوطنى كانت رحلة رقم MS967 وكانت قادمة من مدينة الشارقة وعلى متنها 127.

وكانت آخر رحلة وصول للناقل الوطنى MS2688 قادمة من الدمام وعلى متنها 132 راكب

كما تنقل الشركة خلال رحلات السفر 1535 راكب وخلال الوصول تنقل على مدار اليوم 4035 راكب بمجموع ركاب يبلغ 5620 راكب.

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ويخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.