شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عرفة.. موعد صلاة المغرب والإفطار فى عدد من محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حيث يستحب الإكثار من الذكر والدعاء فى هذا اليوم، والدعاء بأنواع الأدعية؛ يدعو الشخص لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، ومشايخه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد فى فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذى.

ويحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، بحديث رسول الله محمد: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»،وأنه لا يجوز للحاج صيامه كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة».

وينشر الخليج 365 موعد صلاة آذان الغرب "موعد الإفطار" في عدد من محافظات الجمهورية :موعد آذان المغرب فى القاهرة

آذان المغرب 6:51 م

موعد آذان المغرب فى الإسكندرية

آذان المغرب 6:57 م

موعد آذان المغرب فى الإسماعيلية

آذان المغرب 6:48 م

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موعد آذان المغرب بشرم الشيخ

وقت صلاة المغرب 6:35 م

موعد آذان المغرب فى أسوان

آذان المغرب 6:37 م

ويعتبر يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام، فقد قال عمر بن الخطاب : «إن رجلاً من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم الجمعة» كما يعتبر يوم عيد لمن وقف بعرفة فقد جاء في السُنّة عن نبي الإسلام محمد أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام»،وفيه يعظم الدعاء فقد قال رسول الله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»،كما يكثر فيه العتق من النار وفيه قال رسول الله: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة»،وفيه يباهي الله بمن وقف بعرفة أهل السماء وقد جاء في الحديث: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء»،كما يعتبر الركن الأعظم للحج فقد قال رسول الله: «الحج عرفة".