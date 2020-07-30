شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة برلمان تونس وسط خلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة من الغنوشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع البرلمان التونسي الجلسة المخصصة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي لمدة 10 دقائق وسط خلافات بشأن آلية التصويت على سحب الثقة ، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

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وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.