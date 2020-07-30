شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق العدد الـ19 من مجلة «مصر معاك» وتوجه تحية إلى «العصار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددها التاسع عشر من مجلة «مصر معاك»، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تناولت الوزارة جهود الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، وقدمت تحية حب وتقدير إلى روح الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل، واحتفت بشهر الحضارة المصرية ومرور عام على رفع علم مصر لأول مرة على برلمان أنتاريو بكندا.

وألقت الوزارة الضوء في هذا العدد على صناعة الفخار من قلب مدينة الفسطاط بحي مصر القديمة بالقاهرة، وأبرزت جمال قصر البارون «درة مصر الجديدة»، والذي تم ترميمه وافتتاحه ليصبح متحفًا يروي مرحلة مهمة في تاريخ مصر.

وقالت الوزارة إنها ترحب بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

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