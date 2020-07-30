شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى فى محافظات ومدن الجمهورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” انفوجراف عن مواعيد وتوقيت صلاة العيد فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى : القاهرة 5:38 الجيزة 5:39 الإسكندرية 5:41 بورسعيد 5:32 السويس 5:33 العريش 5:26 الطور 5:32 سانت كاترين 5:30 طابا 5:25 شرم الشيخ 5:30 دمنهور 5:40 طنطا 5:38 المنصورة 5:36 الزقازيق 5:36 بنها 5:38 شبين الكوم 5:39 كفر الشيخ 5:38 الفيوم 5:41 بنى سويف 5:41 Advertisements المنيا 5:44 أسيوط 5:44 سوهاج 5:43 قنا 5:39 أسوان 5:42 أبو سمبل 5:50 مرسى مطروح 5:52 الغردقة 5:33 الخارجة 5:50 الإسماعيلية 5:33 دمياط 5:34 السلوم 6:00 نويبع 5:27 حلايب 5:30 شلاتين 5:33

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