شكرا لقرائتكم خبر عن الإنقاذ النهرى يستعد للعيد بنشر اللانشات على ضفاف النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للحماية المدنية فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المصريين استعدادا عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع نشر الخدمات وتجهيز غرف عمليات لمتابعة بالبلاغات المنتظر استقبالها خلال أيام العيد وتأمين احتفالات المواطنين.

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكل المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها ، وسيتم تأمين كافة قطاعات الحماية المدنية سواء "شرق- غرب – شمال – جنوب" لحين انتهاء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ، مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى عبوات أو مواد متفجرة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى ، من تواجدها بمناطق المسطحات المائية والتجمعات القريبة من نهر النيل والترع، تحسبًا لأى حالات غرق بين المترددين على المتنزهات العامة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسيتم نشر لانشات الإنقاذ النهرى على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، والتى بدأت فجر أول أيام العيد بدوريات على مدار الساعة وحتى انتهاء مظاهر الاحتفالات، فيما تقوم القيادات بعمل مرور على المعديات النهرية لفحص المراكب بها والتأكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعا لوقوع حوادث غرق.

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وستقوم إدارة المسطحات بتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المراسى النيلية والتحقق الدورى من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها خلال عيد الأضحى، والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة، لضمان سلامة المواطنين، وسيتم متابعة عمل المراسى النيلية بحديقة الأندلس، وآخر على كورنيش المعادى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مرسى بالقرب من كوبرى عباس بمحافظة الجيزة.

وسيتم تعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق، وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية، والثالث بمنطقة أبو النمرس، كما تم وضع لنشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر، كما سيتم تنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وذلك خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

كما كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة، من تواجدها بمحيط الأماكن العامة والمتنزهات، لمنع تواجد المواطنين بها ولتيسير حركة المرور وتأمين احتفالات المواطنين، وفقًا لخطة أمنية تم تنسيقها بالتعاون ما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.