شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير التموين لـ"تلفزيون الخليج 365": اللحوم متوفرة بالمنافذ بخصومات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة فروعها بالمحافظات المختلفة تعمل اليوم الخميس وقفة عيد الأضحى المبارك وأول أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد "عباس" خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365"، أن كل السلع متوفرة في المجمعات الاستهلاكية، مضيفاً:" لدينا 1600 مجمع استهلاكى "مطور" منتشرة في كافة محافظات الجمهورية، لتلبية رغبات المواطنين، اللحوم والدواجن والسلع الاستراتيجية متوفرة بوفرة يكفى من 3 إلى 6 أشهر، ولدينا اللحوم المجمدة والمبردة والطازجة بأسعار تتراوح من 70 إلى 100 جنيه.

وشدد معاون وزير التموين، على وجو حملات رصد يومية لمتابعة عمل المخابز خلال الأعياد، موضحاً أن المخابز تعمل بالتناوب لتلبية رغبات المواطنين في كل المحافظات، لافتاً إلى أن الأوكازيون يعمل بشكل جيد وهناك تنسيق مع القطاع الخاص وقطاع التجارة بوزارة التموين، لمتابعة تطبيق نسب الخصومات على السلع لخدمة المواطنين.

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يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر.