شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات الروسية الجديدة المقرر تشغيلها من اليوم وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الروسية الجديدة، المقرر تشغيلها بخطى القاهرة - الإسكندرية والعكس والقاهرة- سوهاج والعكس ابتداءً من اليوم وكذلك أسعارها. - ستطبق زيادة على أسعار تذاكر هذه القطارات قدرها 150% تقريبا مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة فى الدرجة. - هذه القطارات جميعها عادية ذات تهوية ديناميكية. - تشمل قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا. - تشمل قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا. Advertisements - تشمل قطار 1004 خط " القاهرة - أسيوط " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرا . - تضم قطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا . - تضم قطار 1031 خط " القاهرة - الإسكندرية " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا. - تضم قطار 1030 خط " الإسكندرية - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

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