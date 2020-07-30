شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 8 أغسطس انطلاق امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج يوم السبت 8 أغسطس 2020، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، الراغبين في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم، حيث تم التنبيه على طلاب أبناؤنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب.

وحددت الوزارة 4 قطاعات بالمحافظات التابعة لها والتي سيتقدم إليها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات تحديد المستوى، وهي كالتالي:

قطاع القاهرة: "مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات"، والمحافظات التابعة لها هي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – الفيوم".

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قطاع الإسكندرية: " مدرسة المشير/أحمد بدوى الثانوية"، والمحافظات التابعة لها هي: "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الغربية".

قطاع المنصورة: "مدرسة المنصورة الثانوية بنين"، والمحافظات التابعة لها هي: "الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء".

قطاع أسيوط: "مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية"، والمحافظات التابعة لها هي: "أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد".

وطالبت الوزارة طلاب المحافظات التابعة لكل قطاع التوجه لمقر اللجنة، وذلك لتحرير استمارة التقدم لامتحان تحديد المستوى ومعرفة رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.