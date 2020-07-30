شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 160 رحلة دولية لنقل 17494 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 160 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم ومن المنتظر أن تنقل تلك الرحلات 17494 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس يشهد إرتفاعا ملحوظا مقارنة بمعدل تشغيل الأسبوع الماضى مرجعين ذلك إلى حالة الطمأنة التى لمستها شركات الطيران ووكلاء السفر والركاب أنفسهم نتيجة حزمة الإجراءات الإحترازية المتبعة بمطار القاهرة للحد من إنتشار فيروس كورونا والتصدى له

وذلك منذ بدء إستئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ،وأضافت المصادر أن تشغيل اليوم الخميس يتضمن 78 رحلة سفر تنقل على متنها 4829 راكب ،

فى حين يستقبل المطار 82 رحلة وصول على متنهم 12672 راكب ،إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية.

Advertisements

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة