في يوم واحد.. ضبط 200 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 180 شخصا.
كما نجحت الحملات في تنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 120 قضية مخدرات بحوزة 115 متهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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