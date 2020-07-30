غالبية القراء يؤيدون الاستعانة بالبصمة لختم اللحوم منعا للغش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول الاستعانة بالبصمة لختم اللحوم منعا للغش والتلاعب في سؤال بعنوان : هل تؤيد الاستعانة بالبصمة لختم اللحوم منعا للغش والتلاعب ؟ وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 96 % من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بـ" نعم" مؤكدين تأييدهم الاستعانة بالبصمة لختم اللحوم منعا للغش والتلاعب. في حين أجاب 4 % من المشاركين بـ " لا". ورفعت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية مديريات بيطرية تابع لوزارة الزراعة ، حالة الاستنفار القصوى لجميع الاطباء العاملين بمجازر اللحوم والتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة خلال أيام العيد الأضحى ،والتنسيق مع وزارات الصحة والتموين والمحليات والأجهزة الأمنية والمحافظين للرقابة على اللحوم والتيسير على المواطنين لذبح اضاحيهم بالمجان ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الذبح بالشوارع خارج المجازر والسلخانات المعتمدة Advertisements

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