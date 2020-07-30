شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سميت الكعبة بهذا الاسم وما هو طولها وعرضها؟.. الأزهر للفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عدد من المعلومات حول الكعبة المشرفة خاصة مع انطلاق موسم الحج وذلك على النحو التالى:
• هى بيت الله الحرام المعروف لجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، وهى قبلة صلاتهم، ومَعْلَمٌ عظيمٌ من معالمِ الدِّين، وأمْنٌ وأمانٌ للطائفين، ومثابةٌ للزائرين؛ يقول ربُّ العالمين فى مُحكمِ التنزيل: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلى إبراهيم وَإسماعيل أن طَهِّرَا بَيْتِى لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:125].
• وهى أول بيت بنى لعبادة الله عز وجل فى الأرض، قال تعالي: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران:96].
• ومن أسماء الكعبة: (البيت الحرام - البيت العتيق - الحرم - البيت المعمور).
• وأصل التسمية: مأخوذٌ من المُكعَّب، ويطلق على كل بناء مربَّع الجوانب.
• وقد سميت الكعبة بهذا الاسم؛ لأنها مكعبة الشَّكل، وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبًا، ويقع المسجد الحرام فى مكة المكرمة.
• ويبلغ ارتفاع الكعبة خمسةَ عشر مترًا تقريبًا، وفى ضلعها الشرقى يقع بابُها مرتفعًا عن الأرض نحو مترين.
• أما أركان الكعبة الأربعةُ فهي: الركن الأسود -وهو المُشرَّف بالحجر الأسود-، والركن الشامى، والركن اليمانى، والركن العراقي.
• وفى أعلى الجدار الشمالى يوجد الميزابُ المصنوع من الذهب الخالِص، والمُطِلّ على حِجْرِ إسماعيل عليه السلام.
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