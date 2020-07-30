شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على حلايب في البحر الأحمر.. والأهالي: «بشائر خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة حلايب جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة، في الساعات الأولي من صباح الخميس، وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الصحراء.

وعبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية في حلايب عن فرحتهم بسقوط الأمطار، معتبرين إياها «بشائر خير للرعي وملأ الخزان الجوفي».

كانت هيئة الارصاد حذرت من سقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين، وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري.

وأصدرت الدكتوره يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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