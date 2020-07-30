شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: حصر الأماكن الأكثر زحاما استعدادا لمواجهة التكدس فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، لفك الزحام المرورى للسيارات خلال عطلة عيد الأضحى، وتم حصر الأماكن الأكثر زحاما بالمحاور لتعيين الخدمات المرورية (الثابتة والمتحركة) اللازمة عليها للعمل على انتظام الحالة ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الأوتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى" .

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وسيتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة، ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة.

وتم التشديد على التأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.