شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الموقف القانونى لـ منار سامى بعد حبسها 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بطنطا، أمس الأربعاء، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وضح ”الخليج 365” الموقف القانونى للمتهمة، بعد صدور أول حكم ضدها.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الحكم الصادر ضد منار سامى من محكمة جنح طنطاالاقتصادية، هو حكم أول درجة، تقوم المتهمة بالاستئناف عليه فور صدور الحكم عليها، ويمكن لقاضى الاسستئناف تأييد الحكم الصادر، أو إلغائه نهائياً أو تخفيف الحكم كما يشاء.

وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

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فيما أعلنت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الالكترونية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.