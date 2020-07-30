شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تخصص خط ساخن "011118667"لتلقى شكاوى غش اللحوم والتعديات بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، مع كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق، ورصد التعديات على الأراضى الزراعية، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين، على أرقام الخط الساخن 15500و 19561وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 011118667 ، سواء الإبلاغ عن غش اللحوم أو التعديات على الأراضى.

وذكر تقرير لوزارة الزراعة، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها باللأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث، كما تم تخصيص أرقام الخط الساخن 15500و 19561وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 011118667، سواء لغش اللحوم او التعديات على الأراضى.

قال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها، مضيفا أن جميع مديريات الطب البيطرى تقوم بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى فى عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسى حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفى الاحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.