شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: هدفنا تقديم خدمة صحية متميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمون على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد.

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وأضاف أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة فى بورسعيد لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة خارج المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ويعمل بها كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء فى التخصصات الطبية المختلفة، لافتًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أى تمييز.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هى إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث، التى أنشأت فى إطار قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، بجانب هيئة الاعتماد والرقابة والتى تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحى الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتخضع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإشراف وزارة الصحة والسكان، ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، وبلغت عدد المنشآت الصحية المنظمة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد منذ بداية التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن، (8) مستشفيات، و(11) مركز رعاية أولية، و(20) وحدة رعاية أولية، يتم من خلالهم تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على أعلى مستوى.