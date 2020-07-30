شكرا لقرائتكم خبر عن «أضحى مبارك ونظيف».. حملة توعية لـ«مياه المنيا» في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عيد أضحى مبارك ونظيف».. حملة أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى المنيا، لتوعية المواطنين، بهدف ترشيد المياه والمحافظة على البيئة. وأشار المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إلى أن إدارة التوعية بالشركة بدأت حملات توعية للمواطنين عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى.

وأضاف الشهاوى أن الحملة تستهدف محال الجزارة والمواطنين وتعريف ربات المنازل بضرورة الحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء غسيل السجاد أو النظافة، وكذلك توعية الجزارين بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى، مما يترتب عليه حدوث سدد أو طفوحات فى شبكة الصرف الصحى. ونوه الشهاوى إلى أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين خلال الـ٢٤ ساعة من خلال الخط الساخن، حيث يمكن للمواطن الاتصال بـ١٢٥ من التليفون الأرضى أو ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ موبايل، أو خدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧.