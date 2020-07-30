شكرا لقرائتكم خبر عن 106 محاضر تموينية في حملات للرقابة على أسواق المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية، منها 53 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و53 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وقال «الجمال» إن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير2 محضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية شطانوف مركز أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 300 كيس مكرونة، وعدد 24 باكو شاى مجهول المصدر.

وتم تحرير 2 محضر بناحية قويسنا أحدهما ضد صاحب مطعم وأخر ضد صاحب محل حدايد وبويات لممارستهم النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل تاجر تموينى بناحية ميت بره بقويسنا لقيامة بضرب كمامات (مبيعات وهمية) على النظام.

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على المحلات التجارية والغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المباعة وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.