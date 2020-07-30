شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات وعشش على مساحة 363 مترًا في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، قيام الوحدة المحلية باصطباري بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة ١٧م٢ بناحية اصطباري في وجود رئيس الوحدة. وفي الوحدة المحلية ببخاتي، تم تنفيذ إزالة كاملة لعدد ٤ عشش على مساحة ٣٤٦ مترا خارج الحيز العمراني بقرية كفر البتانون. وأكدت «عقيلة» ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات، مع استمرار الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية.

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