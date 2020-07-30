شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ الشباب الفائزين بمشروع أكشاك شارع 3/7 السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، الشباب الفائزين في قرعة تخصيص أكشاك شارع ٣/٧ السياحى، الذين نجحوا في المقابلات الشخصية واستوفوا كافة الشروط المعلن عنها، جاء ذلك عقب إجراء قرعة تخصيص أكشاك شارع مصر السياحى، بإحدى قاعات الديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وسعاد المصرى، عضو مجلس النواب، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع الشباب المشروعات التي شهدتها بورسعيد خلال زمن قياسى، مؤكدا أن حجم المشروعات التي تمت بالمحافظة خلال 6 أعوام بلغت تكلفتها أكثر من 400 مليار جنيه، وأن المحافظة هدفت في المقام الأول لتحسين حياة المواطنين من خلال إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن الشباب كان لهم نصيب كبير من التنمية التي شهدتها بورسعيد من خلال إيجاد الآلاف من فرص العمل في كافة المجالات، وفتح المجال أمام الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع (٥٨_ 54 ) مصنع وإقامة كيانات صناعية عملاقة تدخل بورسعيد لأول مرة، مضيفا أن بورسعيد شهدت معدلات إنجاز كبيرة من المشروعات السكنية المقدمة للشباب على مدار السنوات القليلة الماضية، وتستمر الجهود لتمكينهم في مختلف المجالات، والارتقاء بمعيشتهم، في ظل التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، على دورها الكبير في مشروع ٧/٣ منذ البداية حتى تسليم الشباب الأكشاك.