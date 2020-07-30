شكرا لقرائتكم خبر عن الـ14 محليًا والـ2190 عالميًا.. جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف «ويبوميتريكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت التقارير الصادرة من مؤسسة ويبوميتريكس «Webometrics» لتقييم مواقع الجامعات العالمية عن تقدم ترتيب جامعة المنوفية لتحتل المرتبة الرابعة عشرة محليا بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمرتبة 2190 عالميا بين 26368 جامعة.

وتقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت، ويغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وهو تقييم نصف سنوي، يصدر شهري يناير ويوليو من كل عام في إسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي، ويعتمد في حساب تصنيفه العالمي للجامعات على المعايير التالية: حجم الموقع، الملفات الغنية، Google Scholar.

وأكد الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، أن الجامعة مازالت مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها إلى مرتبة تليق بأعضاء هيئة التدريس والمستوى العلمي لخريجيها وباحثيها من خلال خطوات محددة وجادة والمشاركة في ورش العمل بوزارة البحث العلمي والاجتماعات الدورية.