شكرا لقرائتكم خبر عن أنجبت توأمًا.. ولادة قيصرية لمصابة بـ«كورونا» في مستشفى المحلة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مستشفى المحلة العام إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، ووضعت توائم بحالة جيدة. ووضعت الأم بالعناية المركزهة للاطمئنان على حالتها الصحية، وسط إجراءات احترازية عالية لحمايتها ومولوديها، بإشراف من أطباء الحجر الصحى والنساء والتوليد والأطفال. ووجه الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، الشكر لأبطال العزل الصحي وكل الطاقم الطبي الذي شارك بإجراء الولادة، وجميع العاملين بالمستشفى على التفاني والإخلاص في العمل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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