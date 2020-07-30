شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات الذبح وإقامة شوادر الأضاحى فى الشوارع بالقاهرة والجيزة تصل لـ10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت محافظتا القاهرة والجيزة غرامات مالية على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاخى بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام. Advertisements وفى السطور التالية نوضح الغرامات التي فرضتها القاهرة والجيزة على المخالفين. 5 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحى بشوارع محافظة القاهرة.

3 آلاف جنيه غرامة على إقامة شوادر الأغنام والماشية بالشوارع.

3 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحى في شوارع الجيزة.

5 آلاف جنيه غرامة على نقل جلود الأضاحى دون تصريح بالجيزة.

10 آلاف جنيه غرامة على الذبح خارج المجازر للجزارين.

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