شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «طبيب الغلابة» على مسجد الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إطلاق اسم «طبيب الغلابة» الدكتور محمد مشالي، على المسجد الجديد بنادي الزمالك تقديرا لما قدمه الراحل طوال مسيرته. كان مجلس الزمالك نعى «طبيب الغلابة»، بعد وفاته، الثلاثاء، وتم منح اسمه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعة البيضاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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