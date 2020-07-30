شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لتطوير طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتنورة والأغانى الوطنية وعرض الهجن، افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، المرحلة الأولى من خطة تطوير مدينة طور سيناء، بتكلفة 21 مليون جنيه، وشملت ممشى أهل مصر بطول 2 كيلو متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وأطلق عليه أهالى طور سيناء «فينسيا الشرق»، وإقامة 6 شاليهات بجانبه للرواد.

وقال «فودة» إن الممشى يعد متنفسا لأهالى المدينة وروادها، وتماشيًا مع قرب افتتاح جامعة الملك سلمان، والتى تعد أكبر صرح تعليمى فى سيناء، مشيرا إلى أن الممشى مجرد مرحلة أولى من مراحل تطوير طور سيناء، والتى ستشهد مراحل أخرى، أبرزها استكمال الكورنيش من جهة المحافظة فى اتجاه قرية الجبيل بطول 4 كيلو مترات، بالإضافة لافتتاح شاطئ الفيروز، فور صدور قرار من مجلس الوزراء بفتح الشواطئ. وأعلن إقامة حفل كبير على لسان الممشى، اليوم، بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من تطوير وتجميل مدينة طور سيناء.

وفى سياق متصل، افتتح المحافظ ومدير الأمن الملعب الخماسى بنادى الشرطة، بتكلفة نصف مليون جنيه، وشارع طابا بطول كيلو متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتوسعة ورصف شارع حى النادى بتكلفة 7 ملايين جنيه.

رافق المحافظ، خلال الافتتاحات، اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة .