شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في «مترو غمرة» بسبب سقوط شداد الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة التشغيل بالخط الأول لمترو الأنفاق فى محطة غمرة، الإربعاء، وكشف أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى للشركة، عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بالمحطة، واستمر لمدة ساعتين ما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

وقال إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل للعمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها، موضحا أن حركة القطارات بالخط الأول كانت تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات فى الاتجاهين، ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات اتجاه واحد، وتم تشغيل قطارات المترو من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء فى الاتجاهين، ومن محطة الشهداء حتى سراى القبة -اتجاه واحد- ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، خلال فترة العطل.

وأضاف أنه بعد الفحص الفنى والتحقيقات، تبين أن سبب العطل سقوط شداد الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى فصل التيار فى هذه المنطقة وتعطل حركة القطارات، ولم يستدل على إلقاء شخص أى أجسام غريبة تسببت فى العطل، مؤكداً أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاحه وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الأول لمنع أى زحام ناتج عن العطل.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدفع بـ25 أتوبيس نقل عام للعمل بين محطتى الدمرداش والشهداء.