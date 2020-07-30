شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر أفضل نموذج لمواجهة فيروس «سي» في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، بالتجربة المصرية فى مواجهة فيروس سى، بعد إجرائها أكبر مسح فى تاريخ الإنسانية لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان.

ولفت «أدهانوم»، بحسب بيان أصدرته وزارة الصحة، إلى أن مصر أفضل الأمثلة على مواجهة التهاب الكبد فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى زيارته مصر العام الماضى ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعرب عن فخره بقيادة المبادرة التى نجحت فى فحص أكثر من 60 مليون شخص شملوا المصريين والمقيمين من غيرهم وتقديم العلاج لكل المصابين بالمجان. وأوضح الدكتور جون جبور، ممثل المنظمة لدى مصر، أن القاهرة نجحت خلال جائحة فيروس كورونا فى الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة الخاصة بالتهاب الكبد «فيروس سى وبى»، حيث استمرت فى تقديم الفحص والعلاج.

واشار «جبور» إلى أن مصر لها تاريخ فى مواجهة التهاب الكبد، حيث أنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عام 2006، كما تم إدخال العقاقير الجديدة عام 2014، بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء أكبر مسح عرفه العالم لفيروس سى والأمراض غير السارية خلال عامى 2018 و2019، وهو ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية نقطة تحول للمنظومة الصحية فى مصر، كما أثبتت للعالم قدرة البلاد على الاستثمار الحقيقى فى بناء الإنسان، حيث تم الانتهاء من فحص 60 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمصابين بالمجان.

يأتى ذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، والذى يوافق 28 يوليو من كل عام، حيث نجحت الوزارة فى إتمام ذلك المسح فى 7 شهور فقط.

ولفتت إلى أن مصر هى أول دولة فى العالم تنجح فى القضاء على فيروس (سى)، وبحلول اليوم العالمى للالتهاب الكبدى فى 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس (سى).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، تمت إنارة عدد من المعالم الأثرية والمشروعات القومية فى مصر وهى: محور روض الفرج، والعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين، وبحيرة عين الصيرة، وجبل حتشبسوت بالأقصر، ومجمع التحرير، وبرج القاهرة، كما تم تسيير ٢٠ مركبًا شراعيًا فى النيل تحمل شعار «١٠٠ مليون صحة» و«اليوم العالمى للالتهاب الكبدى ٢٠٢٠»، بالإضافة إلى سير عدد من السيارات فى شوارع القاهرة لتوزيع هدايا عينية ومطبوعات تحمل رسائل توعوية ودعوة المواطنين للاهتمام بالصحة العامة من خلال المشاركة فى مبادرتى رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

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ولفت «مجاهد» إلى أن مصر تستعد للحصول على الإشهار الدولى من منظمة الصحة العالمية كأول دولة فى العالم تستطيع القضاء على الفيروسات الكبدية.