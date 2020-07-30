شكرا لقرائتكم خبر عن جوله ليلية لمحافظ الغربية في شوارع طنطا استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولته الليلية بشوارع مدينة طنطا وقرية سبرباي، رافقه فيها رئيس حى أول طنطا، ونائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

وتابع محافظ الغربية، خلال الجولة، مساء الأربعاء، أعمال تطوير ميدان المحطة، وأمر برفع الإشغالات بميدان السيد البدوي وشارع البورصة والبحر.

وأمر المحافظ بسحب 28 رخصة قيادة للمخالفة المرورية، والتحفظ على 3 توكتوك مخالفين وتسليمهم للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.