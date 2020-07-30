شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتشكلت حملة، الأربعاء، بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بقيادة المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبرئاسة محمد شعبان، مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، وصالح الشيشيني وأحمد ورد، المفتشان بالإدارة، والدكتور السيد التلاوي من الطب البيطري للمرور على محلات الجزاره بدائرة المركز.
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة، وتم تحرير محاضر جنح للمخالفين وتسليم المحاضر لمركز الشرطة والتحفظ على اللحوم المضبوطة وقدرها 147 كيلو جرام مذبوحه خارج السلخانة.
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