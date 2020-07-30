شكرا لقرائتكم خبر عن «معلش يا ولاد الأكابر».. رضوى الشربيني تعلق على شهادات «اغتصاب جماعي لفتاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تداول شهادات حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق شهير بالقاهرة ترجع لعام 2014، وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الضحية والمتهمين.

وتشير معظم الشهادات حول الواقعة إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها «فيديو» لابتزازها.

وتصدر هاشتاج «جريمة فيرمونت» موقع «تويتر» قبل يومين، مع مطالب بمحاسبة المتهمين في الواقعة، وتشير شهادات إلى انتمائهم لعائلات وأسر «ذات نفوذ».

‏وقالت «الشربيني» عبر حسابها على «فيسبوك»، الخميس: «عام 2014، مجموعة من أقذر الشباب بيقوموا بتخدير بنت واغتصابها جماعي وتصورها مع كثير من الضحك ثم الامضاء على جسدها بعد الانتهاء، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة».

أضافت: «الضحك إنه بعد ما اتكشفت قصتهم بيهددوا الكبير قبل الصغير، وفاكرين إن الدنيا زي زمان. إحنا بقى عايزين نبلغ الساده المغتصبين الواصلين إنه كان في وخلص، إلى كل فتاة تم اغتصابها في الحادثة الشهيره بإحدى الفنادق، محدش يخاف، الدولة معاكم بكل قوتها والمجلس القومي (للمرأة) واقف وقفة أسد».

وختمت رسالتها قائلة: «‏بلغي لو حد عملك حاجة، واللى عنده دليل يبعت، معلش يا ولاد الأكابر محدش فوق القانون».

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