شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 251 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، النزول بالحد الادنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2020/2021 من 253 درجة إلى 251 درجة، بعد دراسة الاماكن المتاحة والفراغات في جميع المدارس بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية حرصه على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغباتهم وحرصا على مصلحة الطلاب، مؤكدا على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناءهم بالصف الأول الثانوي العام التقدم بالأوراق المطلوبة حسب الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

يذكر أن هذه الموافقة تأتي بعد مذكرة العرض المقدمة من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.