شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة حلول عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، التهنئة للعاملين بالديوان العام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومر محافظ الغربية على جميع إدارات ومكاتب الديوان العام لتهنئة العاملين بها، موجها بضرورة التفاني في العمل، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جموع الشعب المصري والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصر وأهلها.