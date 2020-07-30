شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية على المجازر خلال عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مجالس المركز والمدن والأحياء.
وهنأ محافظ الغربية الحضور بقدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على العمل بجدية وبكامل القوه خلال فتره العيد لتلبيه اجتياجات المواطنين ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات، والتأكيد على تكثيف حملات الرقابة على المجازر وعمل التوعية الصحية اللازمة للمواطنين.
وأكد «رحمي» تحليل مياه الشرب بصفة مستمرة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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