شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الأربعاء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية العامة والاعدادية المهنية للعام الدراسي 2019/2020.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 108، بنسبة نجاح 61.9%، وبذلك بلغت نتيجة الاعدادية العامة للدورين الاول والثانى 99.94 %.
وبالنسبة للشهادة الاعدادية المهنية، بلغ عدد المتقدمين 228، بنسبة نجاح 50.8%، وبذلك بلغت نسبة الاعدادية المهنية للدورين الاول والثانى 98.2%.
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