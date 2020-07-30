شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. 3 دول أوروبية تفرض القيود مجددا وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت عدة دول في أوروبا القيود مرة أخرى وسط مخاوف من اقتراب موجة ثانية من كوفيد 19، أو كورونا، وعادت دول ومدن أوروبية لفرض قيود وإجراءات مشددة من جديد مع عودة انتشار فيروس كورونا واقتراب موجة ثانية من وباء كوفيد 19، ومن أولي تلك الدول الثلاثى " المانيا، وبلجيكا، واسبانيا".
وبحسب قناة " يورونيوز" قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا إن عناك قلقاً كبيراً بسبب ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقامت ألمانيا بالفعل بتوفير اختبارات للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.
وأعادت بلجيكا تطبيق قواعد إبعاد اجتماعي أكثر صرامة بعد ارتفاع نسبة الإصابة، في حين شهدت فرنسا ارتفاعات كذلك مع تسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة خلال 24 ساعة على مدى عدة أيام متتالية.
أما في إسبانيا فشهدت كاتالونيا ارتفاعات جديدة مما دفع المنطقة إلى الدخول في حالة إغلاق.
وقالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن 29٪ من الحالات المعلن عنها في الأسبوع الماضي كانت في روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. 3 دول أوروبية تفرض القيود مجددا وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.