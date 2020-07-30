شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة دكان الفرحة لوزارة التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صندوق تحيا مصر صباح اليوم بتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمستلزمات الزواج وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مبادرة دكان الفرحة.



أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة فى شهر إبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لإدخال روح البهجة بين الطلاب.

- تم توزيع نحو 250 ألف قطعة ملابس على حوالى 80 ألف مواطن، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم فى هذه المعارض.

-تم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج.

-إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا.

- تنظيم معارض فى القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

-توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم فى هذه المعارض.

Advertisements



أما المحور الثانى فيتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتى يتم اختيارهن وفقًا لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300عروس حتى الآن، فيما تم تسليم الأجهزة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركة العرائس فرحتهن.

ويتم مراعاة شروط يجب توافرها فى الفتيات المستفيدات من المبادرة وهى :

-أن تكون الفتاة مصرية الجنسية.

لا يقل عمرها عن 18 عاما.

-أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

-نصيب دخل الفرد فى الأسرة لا يزيد عن 350 جنيه فى الشهر.

-لا تكون قد سبق لها الزواج.

-التميز الإيجابى للفتيات اليتيمات وذوى الاحتياجات الخاصة.

-يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتى لديهم مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

-تنفيذ بحث لكل حالة من الحالات المتقدمة

-يتم تنفيذ بحث ودراسة للحالة الأسرة والفتاة وتطبيق كافة المعايير للتأكد من استحقاق الحالة من عدمها، وذلك من خلال البحث الميدانى للحالة وزيارة اسرتها

-دارسة الحالات وتطبيق معايير التقييم لتصنيف واختيار الحالات

-يتم فى هذه المرحلة تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج



تحصل كل فتاة على التجهيزات التالية :

ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة – مرتبة اسفنجيه -طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنيه.