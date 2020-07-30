أخبار مصر | مسابقة لهواة التصوير برعاية وزارة السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسابقة لهواة التصوير برعاية وزارة السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلاقًا من اهتمام وزارة السياحة والآثار على تشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.

أطلقت الوزارة مسابقة للتصوير الفوتوغرافى للهواة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، وذلك بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والتي ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، علي موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليالي بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة وشرم الشيخ.

كما سيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليالى في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.

علي من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة يمكنه وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على موقع الفيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience [email protected] واستخدام الهاشتاجات التالية:

‏#SameGreatFeelings

‏#Beaches_in_Egypt

‏#SafeTravels

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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللمسات النهائية لأعمال متحف المركبات الملكية ببولاق تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

رافقه خلال الجولة مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والاستاذ احمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخيه، ونڤين نزار معاون الوزير لشئون العرض المتحفي.