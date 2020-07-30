أخبار مصر | مسابقة لهواة التصوير برعاية وزارة السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسابقة لهواة التصوير برعاية وزارة السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلاقًا من اهتمام وزارة السياحة والآثار على تشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.
أطلقت الوزارة مسابقة للتصوير الفوتوغرافى للهواة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، وذلك بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.
ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.
وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والتي ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، علي موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليالي بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة وشرم الشيخ.
كما سيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليالى في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللمسات النهائية لأعمال متحف المركبات الملكية ببولاق تمهيدا لافتتاحه الوشيك.
رافقه خلال الجولة مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والاستاذ احمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخيه، ونڤين نزار معاون الوزير لشئون العرض المتحفي.
وشملت الزيارة تفقد قاعات العرض المتحفي ومعمل الترميم.
وخلال الجولة التفقدية أثنى وزير السياحة والآثار على مختلف الأعمال التي تتم في المتحف كما اوصى بضرورة الإسراع من الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد لها وبنفس الكفاءة.
ومن ناحيته قال عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.
وأوضحت الدكتورة نيڤين نزار، أنه تم وضع سيناريو عرض جديد يهدف إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية الفريدة من خلال ٥ قاعات للعرض يضمها المتحف؛ وهي قاعة الانتيكخانة والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة.
وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائي ويتم عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية،و قاعة الجمالون ( الموكب ) وتمثل الشارع في العصور الملكية وتعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والنصف آلاي، ثم قاعة المناسبات الملكية وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية. وقاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية.
الجدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، وقد بدأ مشروع ترميمه عام 2001 ثم توقف تماما منذ سنوات، وتكلف حوالي 63 مليون جنيه. ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.