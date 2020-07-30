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شكرا لقرائتكم خبر عن تراكم القمامة وغياب الخدمات.. أهالي قرية صفط تراب يشكون من «تقاعس المسؤولين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اشتكى عدد من أهالي قرية صفط تراب بالمحلة الكبرى من تراكم القمامة وسط الكتلة السكنية، ما يعرض حياة الأطفال والمواطنين للخطر وانتشار الأمراض والأوبئة.
وجدد الأهالي مطالبة رئيس الوحدة المحلية بالتطهير وتنظيف القرية لعدم انتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على ارواح المواطنين، ولكن دون اهتمام من المسئولين.
وقال عدد من الأهالي: «هناك العديد من المشكلات التي يمكن حلها، ولكننا نقابل بالتقاعس التام»، مطالبين محافظ الغربية بالنظر إلى القرية التي تعاني من نقص الخدمات.
وأشار الأهالي إلى أن السجل المدني ينقصه استخراج شهادات الميلاد، رغم تجهيز المكان بالجهود الذاتية، فضلًا عن عدم توافر مكتب شهر عقاري، ما يضطرهم للسفر.
واشتكى الأهالي من تقاعس الوحدة المحلية في الإشراف على متعهد القمامة والتقاعس عن إعادة الشيء لأصله من شركات الغاز والصرف الصحي بإعادة رصف الطرق.
وطالب أهالي القرية باستكمال مشروع الصرف الصحي في الأماكن المأهولة بالسكان منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
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