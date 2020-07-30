شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا في البحيرة، لم يسجل إصابات جديده بفيروس كورونا المستجد منذ 5 أيام.
وأوضح «طلحة» أن نسب الشفاء من الفيروس في المحافظة مرتفعة، بينما تنخفض نسب الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الجهود المبذولة في مستشفيات العزل والإحالة في البحيرة لعلاج المصابين، واستمرار إجراءات توزيع وتسليم حقائب مستلزمات الوقاية والأدوية على المخالطين للحالات المصابة وحالات العزل المنزلي.
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