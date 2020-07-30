شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمة اجتماعيه بنها»: بدء تلقي تظلمات «الرسائل البحثية» لسنوات النقل 4 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نورهان منير، عميد معهد خدمة اجتماعية ببنها، فتح باب تلقى التظلمات في بيان اجتياز الرسائل البحثية «الفرصة الأولي» لطلاب الفرق الدراسية الثلاث (الأولي – الثانية – الثالثة)، الذين تم رصدهم في البيان (غياب)، بالرغم من تقديمهم الرسائل البحثية وإرسالها بالبريد المسجل.

وأوضحت عميد المعهد، في تصريحات صحفية، أنه على الطلاب المتظلمين سرعة التوجه لإدارة المعهد وذلك في الفترة من 4-6 أغسطس المقبل 2020، عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك، وذلك لتقديم إلتماس باسم عميد المعهد بقبول صورة الرسالة البحثية وتقييمها، بالإضافة إلى صورة الرسالة البحثية المقدمة من قبل الطالب، كما يتضمن الطلب أصل إيصال التسليم في البريد.

وأوضحت إدارة معهد خدمة اجتماعية ببنها أنه يجب أن يكون التسليم قد تم في الفترة المحددة من قبل المعهد لطلاب الفرصة الأولي والتي تم تحديدها من (1-10 يونيه 2020)، والتى تم تسليم الأبحاث خلالها.