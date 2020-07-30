شكرا لقرائتكم خبر عن 611 فندقا × 21 محافظة مستعدة لاستقبال النزلاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل إجازة عيد الاضحى ارتفع عدد الفنادق المعتمدة رسميا من وزارة السياحة والاثار إلى 611 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد حصولها جميعا على شهادة السلامة الصحية، فيما ستواصل لجان الفحص بعد إجازة العيد اعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وخلال اليومين الماضيين تسلمت 6 فنادق 18 بثلاث محافظات هى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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ولازالت الرحلات السياحية تتوافد على محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث استقبلت مصر منذ بداية يوليو 26 ألف سائح دون تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما عادت بعض الافواج إلى بلادها وذلك بعد قضائهم إجازة على شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس. وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة والتى لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التى أرسلتها مصر إلى كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبرى منظمى الرحلات والشركات السياحية. وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحى مثالى لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم إلى بلادهم عن مدى التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التى أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب إلى مصر فى رحلات سياحية.