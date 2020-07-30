شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة فروعها بالمحافظات المختلفة اليوم الخميس وقفة عيد الأضحى المبارك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.



وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة اللواء أحمد حسنين، إحدى شركات وزارة التموين بالتعاقد مع إحدى الشركات السودانية لتوريد كمية 18500 طن لحوم طازجة/ مبردة بما يعادل حوالى 120 الف رأس أبقار مخطط توريدها حتى نهاية عام 2021، وتباع بسعر 85 جنيها للكيلو مشفى، حيث تم تثبيت هذا السعر منذ حوالى ثلاث سنوات، دون أى زيادة، مما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم البلدى والحد من زيادة أسعارها فى الأسواق الأخرى، ويتم توريد رؤوس الأبقار الحية من السودان إلى مجزر شركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتى التموين وقطاع الأعمال العام فى هذا الشأن، وقد ورد بالمجزر كمية 7500 رأس بقرى حى حتى الآن.