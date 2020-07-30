شكرا لقرائتكم خبر عن 11 خطوة لتطوير قطاع السياحة بخطة التنمية.. الترويج بالأساليب الحديثة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية الـموّلدة للنقد الأجنبي من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر.

وُيسهم القطاع بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فض ًلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحي

وفيما يلى نستعرض جهود التطوير في قطاع السياحة وفقا لخطة التنمية 2021/20، وذلك في إطار الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، فسوف تواصل الدولة دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمها ما يلي:

1.مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة ُمبادرات من البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

2.الاستمرار في إجراء التسوّيات الـمالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وحل المشاكل المثارة.

3. تكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، وتوفير الحوافز اللازمة لهم لضمان هذا الالتزام.

4.تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا.

5. تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين، وضمان تكرارية الزيارة، والدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية.

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6. التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا.

7. تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها.

8. التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة.

9. تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

10.استعادة نسب الإشغال الفندقي في الأقصر وطابا وأسوان وعودتها لمعدلاتها السابقة.

11. سرعة الانتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات الاستثمارية السياحية.