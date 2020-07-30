شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية تعلن أرقام هواتف رؤساء الأفرع ومديرى الأزمات لمواجهة طوارئ العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للإبلاغ عن أى أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الشركة فى بيان لها، إلى أن إعلان أرقام مديرى الأفرع في إطار سياسة الشركة في استقبال شكاوي العملاء والعمل علي فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفًا على المواطنيين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الأضحى، كما أعلنت الشركة أرقام مديريى الأفرع على مستوى المحافظة ونوابهم لسرعة تلقى البلاغات والبت فيها فورا.

وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل فرع بالمحافظة بالإضافة إلى غرفةعمليات رئيسية بمقر الشركة ببنها، استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأوضح، أنه تم الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أى طفوحات طارئة بالمحافظة خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى، مشددا على انتظام العمل بجميع المحطات والأفرع بالمحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

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واستطرد، أنه تم التنبيه على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى.

أرقام مديري الأفرع 2