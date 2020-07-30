شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم عرفة.. شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا، فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته، داعيا المسلمين لاغتنام فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.

وتوجه الإمام الأكبر بالدعاء لله سبحانه على صفحة التواصل «فيسبوك» الخاصة به قائلا: «اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين».