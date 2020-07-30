شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الأمطار على منى وبرق ورعد فى مكة المكرمة بليلة عرفة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إمارة منطقة مكة المكرمة، سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد فى مشعر منى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لسقوط الأمطار على مشعر منى، كما تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر هاشتاج مكة الآن، حيث قام المغردون بالتضرع إلى الله بالدعاء، كما قام العديد من محبو متابعة الطقس بتصوير لقطات من البرق والرعد.

كما شاركت قناة العربية، عبر حسابها المخصص للطقس، فيديو وصورا لهطول الأمطار وظهور البرق والرعد، وعلقت قائلة:" الأمطار تغسل منى ليلة عرفه وتلطف درجة حرارة الأجواء في مكه الان".

وكانت شهدت منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار، حيث سقطت في الحرم المكى خلال تبديل ثوب الكعبة المشرفة فى إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

ونشرت رئاسة شئون الحرمين صورا عبر حسابها بموقع تويتر لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها الكسوة الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

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وأذاعت قناة العربية، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لسيارة مخصصة لنقل الكسوة القديمة حيث يتم العمل على الوجه الآخر لتبديل الكسوة وتثبيت الجديدة وسط استعدادات كبيرة من قبل رئاسة شئون الحرمين لتنفيذ تلك المهمة في أسرع وقت.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.



