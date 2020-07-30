شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المعروض من اللحوم يكفى الاحتياج.. ونراقب الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن هناك حصرا كاملا وشاملا ودقيقا على مستوي الجمهورية بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية، موضحاً أن هناك مراقبة جيدة في الأسواق للتأكد من صحة الأضاحي المعروضة لبيعها على المواطنين.

وأكمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن كيلو اللحم جاموس 44 جنيها والأغنام والماعز من 60 إلى 65 جنيهاً، مشيراً إلى أن المعروض من اللحوم يكفي الاحتياج ونراقب الأسواق لضبط الأسعار.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات او مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد اقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن اعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الانتاج، والادارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.